Vẻ đẹp yên bình ở ngôi chùa ‘cô đơn’ nhất thế giới

Chùa nằm trên một gò đất nhỏ giữa hồ Yamdrok – một trong 3 hồ thiêng nổi tiếng nhất Tây Tạng. Nhờ địa thế hiểm trở, nhìn từ xa, chùa Rituo như lơ lửng giữa mặt nước xanh ngắt, tạo nên khung cảnh vừa hùng vĩ vừa huyền ảo.

Ngôi chùa nằm giữa hồ thiêng, ở độ cao hơn 4.000m so với mực nước biển. Ảnh: News.cn

Tương truyền, cái tên Rituo có nghĩa là "đá trên núi", lấy cảm hứng từ một tảng đá từng được lưu giữ 7 thế kỷ qua trong chùa. Người xưa tin rằng, tảng đá có thể chữa khỏi mọi bệnh tật.