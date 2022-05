Vẻ đẹp mùa đánh bắt cá cơm Phú Yên Việt được vinh danh tại giải thưởng ảnh quốc tế

Nhiếp ảnh gia Nguyễn Ngọc Thiện với bức ảnh "Đánh bắt cá cơm" đã đoạt giải nhất mục “Bảo tồn biển” của cuộc thi Pink Lady Food Photographer of the Year 2022 do Hiệp hội Nhiếp ảnh gia dưới nước của Anh tổ chức.

Với bức ảnh "Đánh bắt cá cơm", tác giả Nguyễn Ngọc Thiện đã xuất sắc vượt qua hàng nghìn tác phẩm dự thi đến từ hơn 60 quốc gia trên thế giới để lọt vào danh sách 38 bức ảnh giành chiến thắng thuộc 23 hạng mục của cuộc thi nhiếp ảnh ẩm thực Pink Lady Food Photographer of the Year 2022. Thiện là tác giả giành giải của hạng mục "Đông Nam Á". Bức ảnh “Đánh bắt cá cơm” của tác giả Nguyễn Ngọc Thiện. Ảnh: Nguyễn Ngọc Thiện /Pink Lady Food Photographer of the Year 2022 Bức tranh được mô tả về tác phẩm được đăng tải trên CNN: "Ánh sáng êm dịu của ngày mới chiếu rọi làn khói phả ra từ động cơ của thuyền cá và hình khối của những tấm lưới xanh khi di chuyển dưới mặt nước lúc ngư dân địa phương thu lưới về. Nhiều gia đình ngư dân dọc bờ biển Phú Yên sẽ men theo dòng nước gần bờ để bắt cá cơm trong mùa cao điểm. Cá cơm ướp muối là nguyên liệu thô quan trọng nhất được sử dụng để làm nước mắm truyền thống - linh hồn của ẩm thực Việt". Trước đó, nhiếp ảnh gia Nguyễn Ngọc Thiện cũng đã từng đoạt giải nhất mục “Bảo tồn biển” của cuộc thi Nhiếp ảnh dưới nước (Underwater Photographer of the Year 2022) do Hiệp hội Nhiếp ảnh gia dưới nước của Anh tổ chức. Tác phẩm "Mùa đánh bắt cá cơm" của Nguyễn Ngọc Thiện đoạt giải nhất hạng mục Bảo tồn biển tại UPY 2022 - cuộc thi quốc tế danh tiếng của Anh có từ năm 1965 Cá cơm muối là nguyên liệu quan trọng nhất để tạo nên nước mắm truyền thống Việt Nam nhưng chúng cũng đang phải đối mặt với tình trạng đánh bắt quá mức, theo kết quả điều tra của Viện Nghiên cứu Hải sản, trữ lượng và sản lượng đánh bắt cá cơm ở các vùng biển Việt Nam đã giảm 20 - 30% trong 10 năm qua. "Tác phẩm như một lời nhắc nhở trực quan rõ ràng về khả năng tiếp cận và kiểm soát của con người đối với môi trường sống xung quanh và tác động tàn phá của nó đối với sự cân bằng tự nhiên" giám khảo Peter Rowlands của giải thưởng UPY 2022 nhận xét. Quảng cáo