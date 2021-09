Vẻ đẹp 'không gì sánh bằng' của Song Hye Kyo tuổi 40

Vừa qua, Song Hye Kyo đã hoàn tất ghi hình cho bộ phim Now, We Are Breaking Up đóng cặp với nam diễn viên trẻ Jang Ki Young. Việc đóng cùng đàn em không khiến nữ diễn viên tỏ ra e dè hay lo ngại việc chênh lệch tuổi tác.

Now, We Are Breaking Up kể về những câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Ha Young Eun (Song Hye Kyo), cô nàng quản lý đội thiết kế của một thương hiệu thời trang nổi tiếng. Trong khi đó, Jang Ki Yong vào vai nam chính Yoon Jae Guk, một nhiếp ảnh gia tự do, giàu có và nổi tiếng.

Song Hye Kyo sẽ nghỉ ngơi một thời gian trước khi gia nhập đoàn làm phim mới The Glory.

Anh Anh