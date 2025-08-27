Vẻ đẹp cổ kính và huyền bí của tháp Chăm duy nhất trên đất Tây Nguyên

Có dịp đến xã Ea Rốk (tỉnh Đắk Lắk), nhiều du khách đều không quên tìm đến điểm thăm quan nổi tiếng - tháp Yang Prong (nghĩa là “thần lớn”). Đây là ngôi tháp Chăm duy nhất còn lại trên đất Tây Nguyên. Công trình vừa mang giá trị kiến trúc, tín ngưỡng đặc biệt, vừa là chứng tích khẳng định sự hiện diện của người Chăm trên mảnh đất đại ngàn.

Tháp Yang Prong ẩn mình dưới tán cổ thụ của rừng già

Tháp được vua Chăm Jaya Shinhavarman III cho xây dựng vào cuối thế kỷ XIII để thờ thần Siva dưới dạng Mukhalinga (vị thần vĩ đại), trong khu rừng thưa, với phong cảnh thiên nhiên rộng rãi, bằng phẳng, quần thể thực vật thường xanh quanh năm.

Vẻ bề ngoài, tháp Yang Prong mang dáng dấp vuông vức – kiểu thức quen thuộc của nghệ thuật Chăm. Tháp cao 9m, xây bằng gạch nung đỏ trên nền đá xanh. Các bức tường có cửa giả trang trí, lớp gạch xếp khít không mạch vữa, mái thu nhỏ dần từ dưới lên trên. Cửa chính duy nhất mở về hướng Đông – hướng của thần linh.

Với nét kiến trúc và văn hóa độc đáo, ngày 3/8/1991, Bộ Văn hóa – Thông tin – Thể thao (nay là Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch) đã xếp hạng tháp Yang Prong là Di tích kiến trúc cấp quốc gia. Từ đó đến nay, di tích được trùng tu, tôn tạo nhưng vẫn giữ được vẻ cổ kính, trang nghiêm.

Tháp Yang Prong được xây bằng gạch nung đỏ trên nền đá xanh, cao 9m

Đặc biệt, tháp Yang Prong uy nghi soi bóng bên dòng sông Ea H'leo quanh năm đầy nước, mang đến một không gian tĩnh lặng, nên thơ.

Đến với tháp Yang Prong, du khách không chỉ chiêm ngưỡng kiến trúc cổ mà còn lắng nghe những truyền thuyết dân gian nhuốm màu huyền bí. Người địa phương kể về bi kịch một sản phụ, bà đỡ và người chồng – tất cả hóa đá vì tiếng sáo diều mê hoặc giữa rừng.

Một truyền thuyết khác cho rằng, nơi đây từng có một làng của người Chăm. Khi người đầu làng (tù trưởng) chết, dân làng đã xây mộ ở đây. Vì vậy, tháp Yang Prong là mộ của người tù trưởng Chăm.

Không chỉ là một công trình kiến trúc độc đáo, tháp Yang Prong còn gắn liền với nhiều câu chuyện truyền thuyết

Ngày nay, tháp Yang Prong không chỉ hấp dẫn các nhà nghiên cứu tìm hiểu về văn hóa Chăm trên Tây Nguyên, mà còn trở thành điểm dừng chân thú vị cho du khách yêu thích khám phá lịch sử, tâm linh và thiên nhiên hoang sơ.

Đặc biệt, không gian tháp hòa quyện cùng không khí trong lành của rừng già mang đến cho du khách trải nghiệm vừa thiêng liêng, vừa yên bình.

Bên trong tháp

Tháp ẩn mình dưới tán cổ thụ rừng già

Thông tin từ Sở Văn hóa, Thể Thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk cho biết, sau sáp nhập, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk có tổng cộng 176 di tích. Trong đó, trong đó có tháp Yang Prong.

Tháp Yang Prong nằm cách trung tâm hành chính tỉnh Đắk Lắk khoảng 100km về phía Tây theo tỉnh lộ 1. Du khách có thể dễ dàng di chuyển đến đây bằng nhiều phương tiện khác nhau, trong khoảng thời gian từ 2-3 tiếng đồng hồ.