Vé concert offline của BTS bị độn giá lên hơn nửa tỷ đồng

Vào ngày 29/10/2019, BTS khép lại World tour Love yourself: Speak yourself - The Final với một đêm diễn tại quê nhà Hàn Quốc. Tưởng rằng đây chỉ là concert đánh dấu sự kết thúc một tour diễn giống như các tour diễn thế giới trước đó của nhóm.



BTS tại concert khép lại tour diễn Speak yourself - The Final, ngày 29/10/2019.

Map of the soul One - một trong những concert online của BTS, diễn ra vào ngày 10, 11/10/2020.

Bởi vậy, khi Big Hit Music xác nhận rằng BTS sẽ tổ chức 4 đêm concert offline tại Los Angeles vào 27 - 28/11 và 1 - 2/12 tới, các fan ngay lập tức vỡ òa trong hạnh phúc.

Cũng chính vì sự xa cách quá lâu đó, vé của 4 đêm concert đã bán hết ngay từ khi ngày mở bán chính thức chưa diễn ra - bất chấp sự thật rằng gần như sẽ chỉ có khán giả nước Mỹ tham gia các đêm diễn, bởi tình trạng dịch bệnh phức tạp khiến chuyện di chuyển giữa các quốc gia là vô cùng khó khăn.



Concert có khán giả đầu tiên của BTS sau 2 năm sẽ diễn ra tại Los Angeles vào cuối tháng 11, đầu tháng 12 tới đây.

Tuy nhiên bên cạnh việc nể phục vì sức hút không tưởng của BTS, nhiều fan cũng tỏ ra không hài lòng với cách làm việc của đơn vị phân phối vé concert chính thức lần này.