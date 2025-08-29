VĐV nữ phải kiểm tra giới tính trước giải điền kinh vô địch thế giới

Quá trình triển khai kiểm tra giới tính, mọi việc diễn ra không hề suôn sẻ. Các VĐV Canada phải vội vàng làm lại xét nghiệm sau khi phát hiện kết quả trước đó không đáp ứng yêu cầu của cơ quan quản lý.

Trong khi đó, các VĐV Pháp buộc phải sang các giải đấu và trại huấn luyện ở nước ngoài để xét nghiệm, do quy định này bị coi là bất hợp pháp tại Pháp. Chủ tịch Coe cho biết, nhóm VĐV này sẽ được kiểm tra tại trại tập huấn trước khi tới Tokyo.

Theo ông Coe, hiện đã có hơn 90% VĐV nữ dự giải hoàn tất xét nghiệm: “Chúng tôi về cơ bản đã hoàn thành mục tiêu khi bước vào Tokyo. Nhiệm vụ của chúng tôi không nhất thiết là phải có đầy đủ kết quả ngay, mà là đảm bảo phần lớn VĐV nữ đã được kiểm tra”.