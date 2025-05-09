Trong trang phục ôm sát tôn lên vòng một nổi bật, Paige Spiranac xuất hiện tại US Open 2025, lập tức thu hút mọi ánh nhìn. Bộ đồ đen bó sát không chỉ làm nổi bật vóc dáng hoàn hảo mà còn khiến cô trở thành tâm điểm chú ý, vượt xa các vận động viên thi đấu. Người hâm mộ không ngớt lời khen, gọi Paige vẫn là “nữ hoàng golf gợi cảm” hay “mỹ nhân sân cỏ”. Nhiều người bình luận rằng cô đến xem giải US Open 2025 nhưng lại trở thành "tâm điểm" của ống kính máy quay hơn là những VĐV đang tranh tài.

Người hâm mộ phong cô là “nữ hoàng sân golf” hay “biểu tượng quyến rũ”. Một số ý kiến dí dỏm nhận xét rằng Paige nên hạn chế xuất hiện tại các giải đấu, vì sức hút của cô dễ khiến khán giả và các golfer nam mất tập trung. Sự hiện diện của cô không chỉ làm sôi động giải đấu mà còn khẳng định tầm ảnh hưởng độc đáo trong làng thể thao.

Paige Spiranac, sinh ngày 26/3/1993 tại Mỹ, cao 1m63, nổi bật với vẻ đẹp và hành trình đầy cảm hứng. Tính đến tháng 1/2025, cô sở hữu hơn 4,4 triệu người theo dõi trên Instagram, nơi cô thường đăng tải hình ảnh trong các bộ trang phục golf đầy phong cách, khoe khéo vóc dáng “bỏng mắt”. Từ sân cỏ đến cuộc sống thường nhật, Paige luôn toát lên sức hút mạnh mẽ, khiến người hâm mộ, đặc biệt là cánh mày râu, mê mẩn. Cô từng đại diện cho thương hiệu Callaway và góp mặt trên các tạp chí uy tín như Golf Digest và Sports Illustrated Swimsuit.

Nữ golfer tài năng, vượt mọi định kiến