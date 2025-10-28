VĐV cử tạ Việt Nam phá kỷ lục châu Á, giành HCV tại ASIAD trẻ 2025

Tối 27/10, tại Đại hội thể thao trẻ châu Á (ASIAD trẻ) 2025, vận động viên cử tạ Nguyễn Thành Duy đã mang về tấm HCV đầu tiên cho đoàn thể thao Việt Nam, đồng thời phá kỷ lục châu Á trẻ ở nội dung cử đẩy hạng 65kg nam.

Dù chỉ đứng thứ tư ở phần thi cử giật, Thành Duy vẫn giữ được sự tự tin và quyết tâm cao độ khi bước vào phần thi cử đẩy. Anh lần lượt chinh phục thành công các mức tạ trước khi nâng trọn 156kg, chính thức phá kỷ lục châu Á trẻ và vươn lên dẫn đầu.