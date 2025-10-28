VĐV cử tạ Việt Nam phá kỷ lục châu Á, giành HCV tại ASIAD trẻ 2025

Thiên Bình| 28/10/2025 07:29

VĐV Nguyễn Thành Duy tạo nên kỳ tích cho thể thao Việt Nam khi phá kỷ lục châu Á nội dung cử đẩy, giành tấm HCV đầu tiên tại ASIAD trẻ 2025.

Tối 27/10, tại Đại hội thể thao trẻ châu Á (ASIAD trẻ) 2025, vận động viên cử tạ Nguyễn Thành Duy đã mang về tấm HCV đầu tiên cho đoàn thể thao Việt Nam, đồng thời phá kỷ lục châu Á trẻ ở nội dung cử đẩy hạng 65kg nam.

thanh duy.jpg
Kết quả nội dung cử đẩy hạng 65kg nam

Dù chỉ đứng thứ tư ở phần thi cử giật, Thành Duy vẫn giữ được sự tự tin và quyết tâm cao độ khi bước vào phần thi cử đẩy. Anh lần lượt chinh phục thành công các mức tạ trước khi nâng trọn 156kg, chính thức phá kỷ lục châu Á trẻ và vươn lên dẫn đầu.

thanh duy 1.jpg
Thành Duy trên bục nhận HCV - Ảnh: Dương Quỳnh

Khoảnh khắc đối thủ đến từ Trung Quốc thất bại ở mức 157kg đã mở ra niềm vui vỡ òa cho đội tuyển cử tạ Việt Nam. Thành Duy - chàng trai đến từ Khánh Hòa không chỉ giành HCV mà còn trở thành biểu tượng cho tinh thần vượt khó và bản lĩnh của thế hệ vận VĐV trẻ nước nhà.

thanh duy 1.jpg
Các thành viên ĐT cử tạ Việt Nam chụp ảnh cùng Thành Duy - Ảnh: Dương Quỳnh

Với chiến thắng lịch sử này, đoàn thể thao Việt Nam đã có 1 HCV, 5 HCB và 6 HCĐ, khép lại ngày thi đấu đầy cảm xúc và mở ra kỳ vọng bứt phá trong những ngày tiếp theo của đại hội.

Video khoảnh khắc quốc ca Việt Nam vang lên tại ASIAD trẻ 2025:

Theo vietnamnet.vn
https://vietnamnet.vn/vdv-cu-ta-viet-nam-pha-ky-luc-chau-a-gianh-hcv-tai-asiad-tre-2025-2456916.html
