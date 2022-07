VDSC: Ngân hàng Nhà nước đã bơm 12-13 tỷ USD ra thị trường

Ghi nhận trong báo cáo vĩ mô tháng 7, Công ty Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) cho biết trong tháng 6 vừa qua, tiền Đồng tiếp tục mất giá thêm 0,4% so với tiền USD. Dù thấp hơn so với mức giảm 1% trong tháng 5 liền trước, tính từ đầu năm đến nay, tiền Đồng đã mất giá khoảng 2% so với đồng bạc xanh.