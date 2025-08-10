Váy xuyên thấu của Dior gây dậy sóng

Tại buổi công chiếu Frankenstein , Mia Goth lựa chọn chiếc váy ren đen dáng chữ A, chất liệu trong suốt, kết hợp cùng áo choàng satin thêu pha lê và lông vũ. Trong khi đó, Greta Lee xuất hiện tại buổi ra mắt Tron: Ares với thiết kế váy ren bạc dài, điểm xuyết nơ lớn gợi hình đôi cánh bướm, một trong những mẫu nổi bật thuộc bộ sưu tập Xuân - Hè 2026 của Dior.

Dior, một trong những thương hiệu thời trang danh tiếng nhất thế giới, vướng làn sóng chỉ trích tại Hàn Quốc. Nguyên nhân bắt nguồn từ việc hai nữ đại sứ của hãng, Mia Goth và Greta Lee, diện váy xuyên thấu trong các sự kiện thảm đỏ tại Mỹ.

Cả hai đều được khen ngợi bởi thần thái và phong cách sang trọng, song phản ứng tại Hàn Quốc lại hoàn toàn trái ngược. Trên diễn đàn TheQoo, bài đăng hình ảnh hai nữ diễn viên nhanh chóng thu hút hàng nghìn bình luận, phần lớn mang tính tiêu cực.

Nhiều ý kiến cho rằng Dior đang đánh mất bản sắc vốn có để chạy theo xu hướng càng hở càng tốt. Một số bình luận tiêu biểu: “Phụ nữ thật sự cần mặc hở đến thế sao?”, “Trông như đồ lót hơn là trang phục”, “Khi người ta chỉ nhìn thấy da thịt thay vì thiết kế, đó là thất bại của nhà mốt”.

Một bộ phận khán giả còn cho rằng Greta Lee và Mia Goth dường như cũng không cảm thấy thoải mái. Sự đối lập giữa hình ảnh hai nữ diễn viên trong trang phục xuyên thấu và các đồng nghiệp nam trong tuxedo chỉn chu càng khiến công chúng Hàn Quốc cho rằng Dior đã đi quá giới hạn.