"Vay "tín dụng đen", đừng mong chờ nhà nước giúp... quỵt nợ!"

Your browser does not support the audio element.

Các đại biểu HĐND dành thời gian thảo luận về nội dung này tại kỳ họp thứ 4 Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định khóa XIII ngày 11/12. Tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, nhất là ở khu vực nông thôn, miền núi nổi lên tình trạng cho vay nặng lãi, tín dụng đen…

Ngày 11/12, HĐND tỉnh Bình Định khóa XIII bế mạc kỳ họp thứ 4 (Ảnh: Ngọc Hân).

Theo các đại biểu, trên thực tế, tín dụng đen và tội phạm ma túy đã và đang len lỏi về các khu vực nông thôn, vùng sâu, miền núi gây lo lắng cho nhân dân.