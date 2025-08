Váy ngủ được diện ra đường nhiều hơn ở nhà

Váy ngủ - từ giấc mơ đến đời thật

Thiết kế mang hơi thở thập niên 1950 như chiếc váy Holly Sleep Dress của Reformation với cổ bèo và dáng thả tự nhiên đã được thương hiệu mô tả là ''một chiếc váy vintage có thể mặc đi chơi''. Tương tự, hãng Damson Madder tại Anh khuyến khích khách hàng mặc váy Elspeth Nightdress thêu hoa, viền đăng ten ''từ đêm đến ngày''.

Còn thương hiệu If Only If, nổi lên từ series "Too Much" trên Netflix, đã mang những thiết kế váy ngủ đến với đời sống thực qua hình ảnh các người mẫu diện váy lụa, cầm túi cói, tung tăng giữa chợ nông sản hoặc đi dạo nơi đồng quê nước Anh.

Mạng xã hội: Chất xúc tác cho trào lưu

Hashtag #nightgown trên TikTok đã tăng hơn 200% trong vòng một năm, minh chứng cho sức hút ngày càng lớn của trào lưu này. Trên Instagram, nhiều influencer cũng gia nhập cuộc chơi. Người có ảnh hưởng Bridget Brown (gần 100.000 lượt theo dõi) chia sẻ: ''Tôi không thể ngừng mua váy ngủ vintage''.

Từ tranh cãi lịch sử đến sàn diễn thời trang

Thực tế, việc mặc trang phục lót ra đường không phải điều quá mới mẻ. Từ thế kỷ 18, nữ hoạ sĩ Pháp Vigée Le Brun từng vẽ chân dung Marie Antoinette trong chiếc váy chemise trắng và mũ rơm - hình ảnh khi đó bị coi không phù hợp và bị rút khỏi triển lãm. Thế nhưng, phong cách đó đã trở thành cảm hứng xuyên suốt trong làng thời trang hiện đại. John Galliano đưa váy ngủ xuyên thấu lên sàn diễn năm 1992. Calvin Klein và Stella McCartney lần lượt mang đến những phiên bản tinh tế hơn vào thập niên 90.

Ngay cả Công nương Diana cũng từng diện đầm lụa ren gợi cảm từ Dior tại Met Gala 1996 - biểu tượng cho sự giao thoa giữa thời trang cao cấp và cảm hứng nội y.

Váy ngủ kiểu ''bà ngoại'' lên ngôi

Xu hướng hiện tại lại thiên về sự kín đáo, hoài cổ. Những chiếc váy ngủ dáng suông, vải cotton dày, viền ren thủ công đang dần trở nên phổ biến. Thương hiệu Mỹ Salter House chuyên váy ngủ chứng kiến doanh số tăng mạnh.

Các thiết kế của hãng mang đậm dấu ấn ký ức tuổi thơ, từ nhân vật Wendy trong Peter Pan đến váy ngủ kiểu Pháp cổ điển. Mẫu váy với dáng rộng, cổ vuông và màu trắng tinh khôi được khuyến khích phối cùng cardigan, giày búp bê và túi da tạo nên vẻ ngoài thanh lịch nhưng không quá gò bó.

Váy ngủ - biểu tượng nữ tính mới?

Váy ngủ không chỉ là trang phục, mà còn mang hàm ý văn hóa. Với một số người, phong cách này gợi nhắc hình ảnh "phụ nữ truyền thống" - kiểu người vợ đảm đang trong làn sóng "trad wife" đang nổi lên. Nhưng với nhiều cô gái khác, họ đang tiếp cận nó bằng tinh thần phá cách và tự chủ.

Prada đã thể hiện điều đó rõ nét trong show Xuân-Hè 2023 với váy ngủ voan phối cùng áo khoác mỏng, giày Mary Janes và clutch sang trọng. Từ giấc ngủ đến đường phố, váy ngủ đang chứng minh rằng nó không chỉ là món đồ thời trang, mà còn là một tuyên ngôn về phong cách sống, bản sắc và sự tự do.