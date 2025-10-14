Vay ngang hàng chính thức siết chặt: Trần vay dừng ở 400 triệu đồng‏

P2P Lending là mô hình kết nối trực tiếp giữa người đi vay và người cho vay trên nền tảng số, không cần qua ngân hàng hay công ty tài chính truyền thống. Mô hình này hứa hẹn mở rộng cơ hội tiếp cận vốn cho nhiều nhóm khách hàng, nhưng cũng tiềm ẩn rủi ro nếu thiếu hành lang pháp lý.

Ngày 18/9, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành hai quyết định quan trọng, tạo hành lang pháp lý và môi trường thử nghiệm cho mô hình cho vay ngang hàng tại Việt Nam.

Theo Quyết định 2866, mỗi khách hàng chỉ được vay tối đa 100 triệu đồng tại một nền tảng P2P, và tổng dư nợ trên tất cả các nền tảng thử nghiệm không vượt quá 400 triệu đồng. Ngân hàng Nhà nước nhấn mạnh, quy định này nhằm kiểm soát rủi ro, hạn chế thiệt hại cho cả người cho vay và người đi vay, đồng thời góp phần ổn định hệ thống tài chính.