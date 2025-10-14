Vay ngang hàng chính thức siết chặt: Trần vay dừng ở 400 triệu đồng‏

P2P Lending là mô hình kết nối trực tiếp giữa người đi vay và người cho vay trên nền tảng số, không cần qua ngân hàng hay công ty tài chính truyền thống. Mô hình này hứa hẹn mở rộng cơ hội tiếp cận vốn cho nhiều nhóm khách hàng, nhưng cũng tiềm ẩn rủi ro nếu thiếu hành lang pháp lý.
Ngày 18/9, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành hai quyết định quan trọng, tạo hành lang pháp lý và môi trường thử nghiệm cho mô hình cho vay ngang hàng tại Việt Nam.
Theo Quyết định 2866, mỗi khách hàng chỉ được vay tối đa 100 triệu đồng tại một nền tảng P2P, và tổng dư nợ trên tất cả các nền tảng thử nghiệm không vượt quá 400 triệu đồng. Ngân hàng Nhà nước nhấn mạnh, quy định này nhằm kiểm soát rủi ro, hạn chế thiệt hại cho cả người cho vay và người đi vay, đồng thời góp phần ổn định hệ thống tài chính.
Bên cạnh đó, Quyết định 2970 yêu cầu các công ty cho vay ngang hàng phải kết nối dữ liệu với Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia (CIC). Quyết định này quy định rõ điều kiện kỹ thuật, danh mục thông tin cần báo cáo, tần suất cung cấp dữ liệu cũng như quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp tham gia cơ chế thử nghiệm. Điều này cũng sẽ giúp:
- Quản lý chính xác dư nợ tối đa của từng khách hàng.
- Cung cấp thêm dữ liệu tín dụng để nhà đầu tư đánh giá.
- Nâng cao chất lượng khoản vay và giảm nguy cơ phát sinh nợ xấu.
Ngân hàng Nhà nước nhấn mạnh rằng hai quyết định mới là cơ sở pháp lý quan trọng để các đơn vị đăng ký tham gia cơ chế thử nghiệm có thể chủ động chuẩn bị hạ tầng kỹ thuật, quy trình quản trị và năng lực vận hành. Đây là nền tảng cần thiết để phát triển mô hình cho vay ngang hàng an toàn, minh bạch và hiệu quả.
Theo Nghị định 94, thời gian thử nghiệm P2P Lending kéo dài 2 năm, áp dụng cho tổ chức tín dụng và công ty fintech trong nước, không mở cho ngân hàng ngoại. Sau giai đoạn này, kết quả thử nghiệm sẽ là căn cứ quan trọng để cơ quan quản lý nghiên cứu và ban hành khung pháp lý chính thức cho lĩnh vực này.
Sự siết chặt lần này không phải để kìm hãm sự phát triển của P2P Lending, mà để tạo một nền tảng minh bạch, bền vững hơn. Khi khung pháp lý rõ ràng, cả người vay lẫn nhà đầu tư đều được bảo vệ tốt hơn, trong khi doanh nghiệp cũng có cơ sở để phát triển lâu dài.
P2P Lending được kỳ vọng sẽ trở thành một cấu phần quan trọng trong hệ sinh thái tài chính, đặc biệt khi nhu cầu vốn tiêu dùng và vốn kinh doanh nhỏ lẻ tại Việt Nam vẫn còn rất lớn. Tuy nhiên, để phát triển đúng hướng, mô hình này cần sự đồng hành chặt chẽ giữa doanh nghiệp, cơ quan quản lý và người dùng.