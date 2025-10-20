Vật thể nghi tàu người ngoài hành tinh có ‘hành vi’ bất thường

Các nhà thiên văn học trên khắp thế giới đang sững sờ trước sự thay đổi kỳ lạ của 3I/ATLAS – vị khách liên sao thứ ba từng được phát hiện di chuyển qua Hệ Mặt Trời.

Đài quan sát Nam Gemini ở Chile đã chụp được bức ảnh sao chổi liên sao 3I/ATLAS này vào tháng 7/2025. Ảnh: Đài quan sát Song Tử Quốc tế/NOIRLab/NSF/AURA/Shadow the Scientist

Thay vì kéo đuôi ra xa Mặt Trời như mọi sao chổi khác, vật thể này lại phóng một luồng khí và bụi hướng ngược về phía Mặt Trời, một hiện tượng chưa từng có tiền lệ.

Hồi tháng 8, Kính viễn vọng song sinh hai mét đặt tại quần đảo Canary (Tây Ban Nha) ghi lại hình ảnh cho thấy một luồng vật chất mờ dài khoảng 6km kéo ra từ lõi 3I/ATLAS và chĩa thẳng về phía Mặt Trời.

Trong khi đó, theo nguyên lý vật lý quen thuộc, đuôi sao chổi luôn bị gió Mặt Trời và bức xạ đẩy ra xa, tạo thành “vệt sáng” ngược hướng với Mặt Trời. Vì vậy, việc 3I/ATLAS sở hữu “đuôi ngược” đã khiến giới nghiên cứu thiên văn phải đặt lại nhiều câu hỏi căn bản.

“Chiếc đuôi ngược” làm đảo lộn quy luật

Giáo sư Avi Loeb của Đại học Harvard – người nổi tiếng với các giả thuyết táo bạo về sự sống ngoài Trái Đất – cho biết: “Sự tồn tại của một ‘đuôi ngược’ hướng về Mặt Trời là một bất thường khó hiểu. Câu hỏi đặt ra là: bản chất của hiện tượng này là gì, và tại sao giới chuyên môn lại phớt lờ nó khi khẳng định rằng 3I/ATLAS chỉ là một sao chổi bình thường?”

Trước đó vài tuần, Kính viễn vọng Không gian Hubble cũng từng ghi nhận hiện tượng tương tự vào cuối tháng 7, khi phát hiện một vùng sáng kéo dài theo hướng Mặt Trời, dài gấp mười lần chiều rộng.