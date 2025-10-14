Vật thể liên sao bí ẩn, nghi tàu người ngoài hành tinh sắp lộ ‘nguyên hình’

Giáo sư Harvard Avi Loeb cho biết, nếu vật thể mang tên 3I/ATLAS thực sự là một sao chổi tự nhiên, nó sẽ vỡ vụn thành nhiều mảnh nhỏ khi tiến gần Mặt Trời nhất vào ngày 29/10 tới.

Đài quan sát Nam Gemini ở Chile đã chụp được bức ảnh sao chổi liên sao 3I/ATLAS này vào tháng 7/2025. Ảnh: Đài quan sát Song Tử Quốc tế/NOIRLab/NSF/AURA/Shadow the Scientist

Tuy nhiên, vị giáo sư nổi tiếng này cũng không loại trừ khả năng gây sốc: rằng 3I/ATLAS có thể là một “tàu mẹ công nghệ”, được người ngoài hành tinh thiết kế để phóng ra các “phi thuyền mini” khi tới gần Mặt Trời.

Đây không chỉ là suy đoán viển vông. Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA) xác nhận rằng tàu thăm dò Jupiter Icy Moons Explorer (Juice) của họ sẽ có “chỗ ngồi hàng đầu” để quan sát trực tiếp khoảnh khắc lịch sử này - thời điểm 3I/ATLAS hoặc vỡ vụn như sao chổi, hoặc bộc lộ bản chất nhân tạo.

Giáo sư Loeb giải thích: “Khi một sao chổi tiến gần Mặt Trời, bức xạ sẽ làm nóng lõi băng của nó. Các chất dễ bay hơi như carbon dioxide, carbon monoxide và nước sẽ thành khí, cuốn theo bụi và đá nhỏ ra ngoài".

Quá trình này có thể khiến sao chổi vỡ nát nếu cấu trúc của nó không đủ vững để chịu được áp lực nhiệt.