VAR gây tranh cãi, Chelsea thắng Fulham ở derby London

Không thể đăng ký Cole Palmer trong đội hình xuất phát, HLV Enzo Maresca tiếp tục đau đầu khi bóng lăn hơn mười phút, ông mất tiếp chân sút Liam Delap do chấn thương gân khoeo. Hai trụ cột không thi đấu, Chelsea thực sự gặp khó trên mặt trận tấn công.



Liam Delap phải rời sân chỉ sau hơn 10 phút thi đấu

Đội khách Fulham tận dụng tốt sự hoang mang tâm lý của chủ nhà Chelsea để tạo nên màn nhập cuộc vô cùng hứng khởi. Chơi pressing quyết liệt, tấn công như vũ bão, Fulham thậm chí còn ngỡ đã có bàn mở tỉ số phút 21 sau pha solo đẹp mắt của Josh King.