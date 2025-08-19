Vào web 'đen' mua đồ chơi tình dục, người đàn ông ở Hà Nội bị lừa gần 2 tỷ đồng

Công an TP Hà Nội cho biết, một người đàn ông ở Hà Nội lên mạng tìm kiếm trang web "đen" đã bị các đối tượng thao túng, lừa đảo chiếm đoạt số tiền gần 2 tỷ đồng.

Ngày 3/8, anh Q. (SN 1985) lên mạng tìm trang web "đen". Sau đó, anh Q. nhắn tin trò chuyện với một tài khoản trên web. Tài khoản này hướng dẫn anh mua sản phẩm đồ chơi tình dục.