Vào tù vì mang 'quà kỷ niệm' là viên đạn lên máy bay

Ngày 30/3, Hà nhập cảnh từ Lào về Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Lao Bảo (tỉnh Quảng Trị). Đến 13h30 cùng ngày, khi mang hành lý đến làm thủ tục tại Cảng hàng không quốc tế Phú Bài, (phường Phú Bài, TP Huế) để lên máy bay thì bị lực lượng an ninh soi chiếu phát hiện viên đạn nói trên.

Sự việc được báo cáo ngay cho Cơ quan An ninh điều tra Công an TP. Huế để xử lý theo quy định.