Vào chăm mẹ nằm viện, con trai nói 1 câu khiến ai cũng phải khóc

Mới đây trên mạng xã hội chia sẻ một đoạn clip về cuộc nói chuyện của 2 mẹ con trong bệnh viện đã lấy đi nước mắt của nhiều dân mạng.

Theo clip cho thấy, người mẹ già nằm viện đang phải thở oxi, còn người con trai ngồi đối diện vừa khóc vừa thuyết phục mẹ về nhà ở chung.

Chủ nhân clip chia sẻ: "Chung buồng bệnh mình gặp gia đình cụ này. Cụ cao tuổi nhưng làm gì cũng muốn tự thân vận động, không nhờ vả tới ai, chỉ sợ phiền con cháu. Trong khi con cháu thì cực kì quan tâm cụ, tha thiết muốn đón cụ về nhà ở".