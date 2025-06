Vantage Foundation đồng hành hoạt động tình nguyện hè ý nghĩa tại Đồng Nai và Vĩnh Long

Song song đó, tại huyện Long Hồ (tỉnh Vĩnh Long), thông qua Xã đoàn Lộc Hòa, Vantage Foundation đã hỗ trợ 10 đèn năng lượng mặt trời để thắp sáng đường quê đoạn qua Ấp Phước Thanh, vừa giúp an toàn đi lại của người dân vào trời tối, vừa đảm bảo an ninh trật tự địa phương.



Các hoạt động đồng hành từ Vantage Foundation không chỉ là hoạt động thiện nguyện đơn lẻ, mà còn là bước khởi đầu cho chuỗi hành trình đồng hành cùng các địa phương trong thời gian tới, một phần trong cam kết dài hạn của Vantage tại thị trường Việt Nam.



Chia sẻ về chương trình, ông Floyd Wong – Giám đốc Quốc gia Vantage Việt Nam lấy làm vinh dự khi được đồng hành cùng lực lượng Công an và chính quyền địa phương trong một hoạt động mang nhiều ý nghĩa như thế này.



"Đây mới chỉ là điểm bắt đầu, trong thời gian tới, Vantage Foundation sẽ tiếp tục triển khai thêm nhiều chương trình cộng đồng tại các tỉnh thành khác để lan tỏa tinh thần trách nhiệm xã hội và hỗ trợ những mảnh đời cần được tiếp sức", ông Floyd Wong nhấn mạnh.



Được biết, hai sự kiện lần này cũng thể hiện định hướng của Vantage Markets Việt Nam trong việc thiết lập mối quan hệ gắn kết với chính quyền và cộng đồng sở tại, không chỉ thông qua dịch vụ tài chính, mà còn bằng hành động cụ thể, thiết thực vì một tương lai phát triển chung.



Vantage Foundation là quỹ từ thiện do Vantage Markets – tập đoàn tài chính toàn cầu thành lập từ năm 2009 – tài trợ và điều hành, hoạt động với sứ mệnh nâng cao chất lượng sống thông qua giáo dục, nhân đạo và phát triển bền vững.