Vàng trở thành ‘lá chắn’ mới của các ngân hàng trung ương, mua vào không giới hạn

Giá vàng thế giới duy trì quanh ngưỡng 3.345 USD/ounce suốt hơn hai tháng qua, sau khi chạm kỷ lục 3.500 USD/ounce vào tháng 4. Dù giá đã ở vùng đỉnh, xu hướng mua ròng của các ngân hàng trung ương vẫn chưa dừng lại.

Khảo sát Dự trữ vàng Ngân hàng Trung ương 2025 của Hội đồng Vàng Thế giới (WGC) cho thấy, 43% thống đốc dự báo ngân hàng trung ương sẽ tăng dự trữ, trong khi 95% tin rằng xu hướng này kéo dài ít nhất 12 tháng tới.

Theo WGC, riêng quý II, các ngân hàng trung ương đã bổ sung thêm 166 tấn vàng vào kho dự trữ chính thức. Mức mua trung bình 12 tháng đạt 27 tấn. Kazakhstan, Thổ Nhĩ Kỳ, Ba Lan và Trung Quốc là những quốc gia mua nhiều nhất trong tháng 5.

Năm 2024 ghi nhận kỷ lục 1.180 tấn vàng được ngân hàng trung ương mua vào, cao hơn 1.037 tấn của năm 2023 và 1.082 tấn của năm 2022. Hoa Kỳ hiện dẫn đầu thế giới với 8.133 tấn vàng, tiếp theo là Đức, Ý, Pháp, Nga, Trung Quốc...