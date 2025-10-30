Vàng thế giới đột ngột giảm sâu sau ‘gáo nước lạnh’ từ Chủ tịch Fed

Fed hạ lãi suất nhưng có tuyên bố bất ngờ

Kết thúc phiên họp kéo dài 2 ngày vào rạng sáng 30/10, giờ Việt Nam, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã quyết định cắt giảm lãi suất lần thứ hai liên tiếp như dự đoán, với mức 25 điểm cơ bản, từ mức 4-4,25%/năm xuống 3,75-4%/năm.

Có 10 người ủng hộ việc hạ lãi suất, còn Thống đốc Stephen Miran cho rằng cần giảm mạnh hơn, 0,5 điểm phần trăm. Chủ tịch Fed khu vực St. Louis, ông Jeffrey Schmid phản đối việc hạ lãi suất.

Cuộc họp của Fed diễn ra trong bối cảnh chưa có tiền lệ: Chính phủ Mỹ đóng cửa và Fed không có đầy đủ các dữ liệu kinh tế. Thành viên Hội đồng Thống đốc cũng có sự thay đổi. Bên cạnh đó, Fed chịu sức ép chính trị lớn từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump lên nắm quyền. Hôm 29/10 tại Hàn Quốc, ông Trump gọi Chủ tịch Fed Jerome Powell là "kẻ chậm trễ".

Trước đó, lần đầu tiên trong năm (tháng 9) Fed đã hạ lãi suất 0,25 điểm phần trăm.

Lý do được Fed đưa ra là "rủi ro với thị trường việc làm (Mỹ) đã tăng lên trong những tháng gần đây", cho dù lạm phát vẫn dai dẳng và ở mức cao, khoảng 3%, khá xa so với mục tiêu 2%.

Song song với quyết định hạ lãi suất, Fed cũng thông báo sẽ chính thức chấm dứt chương trình thắt chặt định lượng (QT) vào đầu tháng 12.