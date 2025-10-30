Vàng tăng giá sau cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Trung

Vàng miếng được bày bán tại sàn giao dịch ở Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Vào lúc 14 giờ 12 phút ngày 30/10 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay tăng 0,9% lên 3.964,09 USD/ounce.

Nhà phân tích Kyle Rodda của chuyên trang tài chính Capital.com cho rằng diễn biến phiên này chủ yếu mang tính kỹ thuật. Ông chỉ ra rằng nhiều yếu tố đang gây áp lực lên giá vàng trong tuần này, đặc biệt là khi thỏa thuận Mỹ-Trung làm giảm những hỗ trợ từ căng thẳng thương mại và địa chính trị. Ngoài ra, động thái cắt giảm lãi suất nhưng lại mang giọng điệu "diều hâu" của Fed cùng với việc thị trường bớt kỳ vọng về một đợt hạ lãi suất nữa vào tháng 12 cũng là những tín hiệu không mấy tích cực.

Theo ông Rodda, giá vàng có thể sẽ tiếp tục điều chỉnh theo hướng giảm trong ngắn hạn dù xu hướng dài hạn vẫn là đi lên.

Fed ngày 29/10 đã cắt giảm lãi suất lần thứ hai trong năm nay, xuống khoảng 3,75%-4,00%. Tuy nhiên, Chủ tịch Fed Jerome Powell cảnh báo rằng các quan chức Fed đang gặp khó khăn trong việc tìm tiếng nói chung về định hướng chính sách sắp tới,. Ông lưu ý thị trường không nên mặc định cho rằng sẽ có thêm một đợt cắt giảm lãi suất vào tháng 12.

Giá vàng luôn nhạy cảm với các động thái điều chỉnh lãi suất của Mỹ. Bởi lãi suất hạ sẽ khiến đồng USD yếu đi, song lại gia tăng đáng kể sức hấp dẫn của các tài sản không sinh lời như vàng.

Trong một diễn biến khác cũng được thị trường lưu tâm, Tổng thống Trump cho biết đã đạt được một thỏa thuận với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình về giảm thuế quan để đổi lấy việc Trung Quốc nối lại hoạt động mua đậu tương của Mỹ, duy trì dòng chảy xuất khẩu đất hiếm và trấn áp hoạt động buôn bán fentanyl bất hợp pháp.