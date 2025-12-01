Vàng tăng giá, nhẫn cưới đến 25 triệu/cặp: Đôi uyên ương coi như khoản đầu tư

Từ tháng 8 âm lịch, mùa cưới cao điểm, các cửa hàng vàng ghi nhận doanh số bán nhẫn cưới tăng. Giá vàng tăng cao có ảnh hưởng trực tiếp và rõ rệt đến giá nhẫn cưới, bởi giá sản phẩm trang sức được cấu thành chủ yếu từ giá vàng nguyên liệu và tiền công chế tác.

Hiện giá nhẫn cưới trung bình từ 5-25 triệu đồng/cặp, tăng nhẹ 10-15% so với năm 2024 do giá vàng tăng. Những sản phẩm này không chỉ là biểu tượng của tình yêu mà còn là một khoản đầu tư trong bối cảnh lạm phát và biến động kinh tế.

Khảo sát thị trường cho thấy xu hướng nhẫn cưới năm 2025 đang chuyển dịch mạnh mẽ từ thiết kế truyền thống sang các mẫu mã hiện đại, phản ánh lối sống năng động của thế hệ Millennial và Gen Z.