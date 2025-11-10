Vắng nhiều ngôi sao, HLV Tuchel làm mới đội tuyển Anh theo cách đặc biệt

Trong giai đoạn đầu của nhiệm kỳ, chiến lược gia người Đức khẳng định ông không đóng cửa với bất kỳ ai, đồng thời nhấn mạnh rằng “những cầu thủ có phẩm chất đặc biệt và tinh thần mạnh mẽ sẽ luôn có cơ hội góp mặt trong đội hình”.

HLV Tuchel tiếp tục duy trì sự nhất quán khi giữ nguyên phần lớn đội hình từng giúp Anh giành chiến thắng trước Andorra và Serbia ở vòng loại bảng K tháng trước, cho hai trận đấu quan trọng lần này: trận giao hữu với xứ Wales và trận vòng loại World Cup gặp Latvia. Những ngôi sao lớn như Jude Bellingham và Phil Foden bị loại khỏi danh sách, trong khi các trụ cột như Harry Kane, Reece James và Noni Madueke vắng mặt vì chấn thương.

Dù vậy, đội hình của HLV Tuchel vẫn vận hành trơn tru. Trong trận giao hữu tại Wembley, “Tam Sư” nhẹ nhàng vượt qua xứ Wales với tỷ số 2-0, nối dài chuỗi tám trận thắng liên tiếp, con số cho thấy tư duy huấn luyện hiện đại, kỷ luật và sự gắn kết đang được ông thầy người Đức truyền tải hiệu quả. HLV Tuchel nở nụ cười hài lòng: “Hiện tại, mọi thứ chỉ xoay quanh các cầu thủ đang ở trong trại huấn luyện. Cuộc cạnh tranh đã bắt đầu, và họ hoàn toàn xứng đáng. Tôi tin tưởng những người đã chiến đấu trước đó, ở Andorra và Serbia, và họ tiếp tục thể hiện được tinh thần đúng như kỳ vọng”.