Vàng nhẫn một thương hiệu vượt 151 triệu đồng/lượng

Cụ thể, trưa nay, giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC được giao dịch ở mức 143,7-145,9 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 1,4 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với mức kết hôm qua.

Tương tự, giá vàng nhẫn 9999 tại Doji tăng 300.000 đồng/lượng ở chiều mua và đắt thêm 1,3 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với mức chốt hôm qua, giao dịch ở mức 144,2-147,2 triệu đồng/lượng (mua - bán).