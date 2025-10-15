Vàng nhẫn một thương hiệu vượt 151 triệu đồng/lượng

Hạnh Nguyên| 15/10/2025 16:33

Giá vàng nhẫn tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu đã vượt 151 triệu đồng/lượng, cao hơn cả giá vàng miếng SJC. Đây là mức giá chưa từng có của kim loại quý tại thị trường Việt Nam.

Giá vàng trong nước tiếp tục tăng mạnh theo xu hướng trên thị trường thế giới.

Giá vàng nhẫn ngày 15/10 cũng được các thương hiệu điều chỉnh tăng mạnh. Thậm chí, có đơn vị niêm yết giá vàng nhẫn cao hơn vàng miếng SJC, vượt 151 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

vang chi hieu 37 3521.jpg
Giá vàng nhẫn tại Bảo Tín Minh Châu đã vượt 151 triệu đồng/lượng. Ảnh: Chí Hiếu

Cụ thể, trưa nay, giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC được giao dịch ở mức 143,7-145,9 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 1,4 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với mức kết hôm qua. 

Tương tự, giá vàng nhẫn 9999 tại Doji tăng 300.000 đồng/lượng ở chiều mua và đắt thêm 1,3 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với mức chốt hôm qua, giao dịch ở mức 144,2-147,2 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Đáng chú ý, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu lúc 14h17' đã đưa giá vàng nhẫn trơn lên mức kỷ lục 148,5 - 151,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Như vậy, giá vàng nhẫn của Bảo Tín Minh Châu đã "vượt mặt" giá vàng miếng SJC.

