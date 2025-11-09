Vàng miếng SJC giảm mạnh, chênh lệch giữa giá bán và mua hơn 3 triệu đồng

Vào khoảng 15 giờ 30 phút, giá vàng miếng SJC được Công ty SJC và Tập đoàn Doji giảm 2,4 triệu đồng/lượng chiều mua nhưng chỉ giảm 1,4 triệu đồng/lượng chiều bán so với sáng nay, niêm yết ở mức 130,9 triệu đồng/lượng mua vào và 133,9 triệu đồng/lượng bán ra.

Công ty Bảo Tín Minh Châu cũng giảm 2,2 triệu đồng/lượng chiều mua và giảm 1 triệu đồng/lượng chiều bán, niêm yết ở mức 131,1 triệu đồng/lượng mua vào và 134,3 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Phú Quý cũng giảm 1,2 triệu đồng/lượng chiều mua và 1 triệu đồng/lượng chiều bán, báo giá ở mức 131,3 triệu đồng/lượng mua vào và 134,3 triệu đồng/lượng bán ra.