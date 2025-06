Vàng miếng chất lượng thấp có thể tràn ngập nếu nới lỏng điều kiện cấp phép?

VCCI cho rằng, việc đồng thời yêu cầu các loại giấy phép nói trên sẽ tạo ra nhiều “giấy phép con”, làm gia tăng thủ tục hành chính, chi phí tuân thủ và gây khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Do đó, đơn vị này đề nghị cơ quan soạn thảo sửa đổi theo hướng đơn giản hoá thủ tục đồng thời vẫn đáp ứng yêu cầu quản lý.

Luật sư Nguyễn Thanh Hà, Chủ tịch Công ty Luật SBLaw, cũng cho rằng, hoạt động kinh doanh vàng là lĩnh vực đòi hỏi cần có số vốn lớn, phụ thuộc nhiều vào biến động của thị trường thế giới. Do đó, dự thảo đưa ra quy định vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng với doanh nghiệp và 50.000 tỷ đồng trở lên với tổ chức tín dụng để được sản xuất vàng miếng là phù hợp.

“Kinh doanh vàng miếng sẽ chỉ là 'cuộc chơi' của các 'tay to'. Vốn lớn là hợp lý và mới đảm bảo thanh khoản, bởi khi bán vàng miếng ra thị trường phải có trách nhiệm thu mua lại”, ông Huân nói.

VCCI đề xuất bỏ giấy phép xuất nhập khẩu vàng và bỏ giấy phép xuất nhập khẩu cho từng lần.

Lý do, giấy phép nhập khẩu vàng chỉ cấp cho các doanh nghiệp sản xuất vàng. Trong khi đó, các doanh nghiệp sản xuất vàng đã do Ngân hàng Nhà nước cấp phép, quản lý chặt chẽ. Do đó, việc yêu cầu thêm một giấy phép xuất nhập khẩu riêng là không cần thiết, mang tính chất “giấy phép lồng trong giấy phép”, làm tăng thêm thủ tục, chi phí không cần thiết.

"Việc yêu cầu phải có giấy phép cho từng lần, trong khi đã khống chế hạn mức cả năm là không hợp lý. Trong bối cảnh thị trường vàng có nhiều biến động và chịu tác động mạnh từ yếu tố trong và ngoài nước, việc chờ cấp phép từng lần có thể khiến doanh nghiệp bỏ lỡ cơ hội kinh doanh, giảm tính linh hoạt trong vận hành", VCCI lập luận.

Quy định về cấp phép từng lần có thể suy đoán nhằm giúp cơ quan quản lý có thông tin về hoạt động xuất nhập khẩu của doanh nghiệp, chủ động trong việc điều hành.

“Việc này có thể thực hiện thông qua yêu cầu cơ quan hải quan liên thông dữ liệu với Ngân hàng Nhà nước, hoặc yêu cầu doanh nghiệp báo cáo định kỳ về tình hình thực hiện hạn mức xuất nhập khẩu”, VCCI gợi ý.

Ngoài ra, đơn vị này cũng đề nghị cơ quan soạn thảo giải trình, làm rõ quy định doanh nghiệp chỉ được nhập khẩu vàng miếng, vàng nguyên liệu của nhà sản xuất được chứng nhận bởi Hiệp hội Thị trường vàng London.

Theo VCCI, quy định này là một hình thức hạn chế thương mại, thu hẹp thị trường nhập khẩu, ảnh hưởng đến quyền lựa chọn nhà cung cấp của doanh nghiệp. Từ đó, có thể làm tăng chi phí nhập khẩu, ảnh hưởng đến giá thành sản phẩm và khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp.