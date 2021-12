Vàng mất phương hướng, giới đầu tư đổi mục tiêu

Khoảng 6h ngày 7/12 (theo giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao dịch ở mức 1.779 USD/ounce, giảm 5 USD/ounce so với mức giá mở cửa hôm trước là 1.784 USD/ounce. Vàng giao tháng 12 trên sàn Comex New York ở mức 1.779 USD/ounce. Như vậy, giá vàng thế giới đang thấp hơn khoảng 6,1% (116 USD/ounce) so với đầu năm 2021.

Nhu cầu đầu tư tài sản rủi ro trên toàn cầu giảm sâu sau khi biến chủng Omicron lan sang nhiều quốc gia. Mối quan tâm của nhà đầu tư đối với kim loại quý sụt giảm. Nhiều người đã giảm vị thế mua do giá vàng không giữ mức trên 1.800 USD/ounce.