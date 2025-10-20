Vàng lên giá, các cặp đôi Hàn Quốc bỏ phong tục 'nhẫn đôi'

Không chỉ hạn chế mua nhiều lần, nhiều cặp đôi ngày nay còn chọn một chiếc nhẫn đơn giản hơn.

Khảo sát gần đây của công ty mai mối Duo cho thấy, các cặp đôi Hàn Quốc đã chi trung bình 360 triệu won (253.000 USD) cho việc chuẩn bị đám cưới vào năm 2023 và 2024. Khi chi phí ngày càng tăng lên, một số người đang cắt giảm bớt những chi phí không cần thiết và điều đầu tiên mà họ cắt giảm là... những chiếc nhẫn.

Tại Hàn Quốc, thường một cặp đôi phải mua 3 lần nhẫn cho từ lúc yêu nhau, đính hôn và đám cưới. Vì thế, khi giá cả tăng, vàng cũng tăng, nhiều cặp đôi đã bỏ việc tặng nhẫn cho nhau trong đoạn đầu của mối quan hệ.

"Nó giống như một hình thức và giống như chúng tôi đang chi nhiều tiền hơn một cách không cần thiết", Oh Ga-yeon, một cô dâu tương lai 25 tuổi nói.

Một cuộc khảo sát riêng của dịch vụ mai mối Gayeon cho thấy, các cặp đôi đã chi trung bình 3,6 triệu won cho nhẫn đôi của họ, nhưng gần đây khoảng 10% người Hàn Quốc ở độ tuổi 20 và 30 không còn mua chúng nữa.

"Trước đây, ở những năm 70-80, người ta thường chuẩn bị nhẫn ít nhất hai lần: một chiếc cho cô dâu tương lai trong lễ đính hôn và một đôi cho lễ cưới. Nhưng theo thời gian, các cặp đôi thường mua nhẫn đến 3 lần. Lần đầu là "nhẫn đôi" để đánh dấu ngày kỷ niệm hẹn hò, sau đó là nhẫn đính hôn và cuối cùng là nhẫn cưới" 0 Lee Hwuang Jea, chuyên viên lễ cưới cho biết.

Trên ứng dụng chuyên nghiệp Blind, nhiều người dùng hài hước phàn nàn về việc phải chi tiền mua nhẫn ngày càng quá sức của họ. Trong cuộc thảo luận, cuối cùng, nhiều người đồng ý rằng, chỉ cần nhẫn cưới là đủ.

"Đối với một số người, bất chấp tất cả, nhẫn cưới vẫn cần thiết như một biểu tượng của sự cam kết và lời thề. Nhẫn đôi hay nhẫn đính hôn chủ yếu là để trưng bày - để khoe khoang trên Instagram", Lee Jeong-min, chú rể tương lai 24 tuổi đang hoàn tất công việc chuẩn bị trước đám cưới nói.

Quan điểm của Lee đã được nhiều người hưởng ứng trên mạng, một người dùng trên Blind cho biết rằng nhẫn cưới quá đắt. Theo cuộc khảo sát do Gayeon thực hiện mới đây, có đến 41,3% người không mua nhẫn cưới, 23,9% khác cho biết họ "thà sử dụng tiền để trang trải các chi phí khác, chẳng hạn như mua một ngôi nhà mới cưới".

Kim Seong-joo, 26 tuổi đã kết hôn vào năm 2024, nói rằng anh và vị hôn thê của mình đã mua đủ 3 lần nhẫn và thấy rất phí. Vì thực tế, họ chỉ mang nhẫn cưới hàng ngày. "﻿Xu hướng ngày nay là chuẩn bị một chiếc nhẫn mà bạn có thể đeo cùng nhau hàng ngày. Chiếc nhẫn cưới là đủ. Nhớ lại trước đây, cảm giác như chúng tôi đang phung phí một cách vô nghĩa" - Kim nói thêm.

Thảo Nguyễn (theo Korea Times)