Vắng du khách, cá voi Alaska hạnh phúc hơn bao giờ hết

Christine Gabriele ngồi ở bàn làm việc tại Công viên Quốc gia Vịnh Glacier, Gustavus, Alaska, và lắng nghe âm thanh của vịnh biển. Đây là khu bảo tồn với hệ động vật đa dạng, trong đó có cá voi lưng gù - loài đến Alaska vào mùa hè từ những vùng biển quanh Hawaii.

Điều đặc biệt là trong 18 tháng qua, cô ít thấy tiếng động cơ. Bình thường, trong những tháng mùa hè, vịnh Glacier tràn ngập tàu thuyền đủ cỡ, từ du thuyền nghìn tấn đến tàu ngắm cá voi nhỏ hơn. Tất cả là một phần của ngành công nghiệp du lịch khổng lồ ở Nam Alaska.

Đại dịch Covid-19 khiến tất cả ngừng lại đột ngột. Năm 2019, hơn 1,3 triệu người đến Alaska trên du thuyền. Năm 2020, con số này là 40.

Bình yên ở vịnh biển

Mật độ giao thông đường thủy ở vịnh Glacier giảm đến 40%. Theo nghiên cứu của Gabriele và Michelle Fournet (Đại học Cornell), lượng âm thanh do con người tạo ra tại đây đã giảm mạnh so với năm 2018, nhất là ở tần số thấp (do động cơ của du thuyền tạo ra). Mức âm thanh cao nhất đã giảm xuống gần một nửa.

Những điều này cho các nhà nghiên cứu cơ hội để tìm hiểu hành vi của cá voi trong môi trường yên tĩnh - điều kiện không tồn tại ở khu vực này trong suốt hơn một thế kỷ qua.

Bằng cách phân tích dữ liệu từ hydrophone (thiết bị thu âm thanh dưới nước), cũng như dùng thuyền nhỏ của nhân viên khu bảo tồn vào vịnh 3 lần/tuần để chụp ảnh và phân biệt những con cá voi, Gabriele nhận thấy sự thay đổi rõ rệt.