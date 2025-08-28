Vàng đắt đỏ ngoài sức tưởng tượng, xuất hiện 'ngôi sao mới' hút vốn đầu tư

Thế giới tăng tiếp, SJC lên 128,2 triệu đồng

Giá vàng trên thị trường quốc tế đã chứng kiến một đợt tăng mới trong phiên giao dịch đêm 27 rạng sáng 28/8 (giờ Việt Nam) tại New York. Theo dữ liệu từ sàn Kitco, giá vàng giao ngay đã vọt lên mức cao nhất trong hơn hai tuần, chạm ngưỡng gần 3.400 USD/ounce. Cụ thể, vào lúc rạng sáng 28/8, giá vàng đạt 3.399 USD/ounce, tăng khoảng 0,25% so với phiên trước, đẩy hợp đồng tương lai vàng tháng 12 lên 3.451,8 USD/ounce vào cuối phiên.

Mức giá này không chỉ vượt qua ngưỡng kháng cự quan trọng mà còn phản ánh sự quan tâm ngày càng tăng của nhà đầu tư đối với kim loại quý này như một tài sản trú ẩn an toàn.

Sự tăng giá này diễn ra trong bối cảnh thị trường đang chờ đợi các dữ liệu kinh tế quan trọng từ Mỹ, bao gồm báo cáo GDP quý 2 và chỉ số lạm phát PCE tháng 7 - thước đo lạm phát ưa thích của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Các nhà phân tích tại Schroders Investment Management nhận định rằng, vàng đang thử thách mức kháng cự 3.400 USD/ounce, với tiềm năng tiếp tục tăng nếu dữ liệu lạm phát cho thấy áp lực giá cả vẫn cao.