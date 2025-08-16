Vàng, chứng khoán, bất động sản cùng 'nóng', nên đầu tư kênh nào?

Trong bối cảnh này, các chuyên gia khuyến nghị nhà đầu tư nên xây dựng chiến lược phòng ngừa rủi ro một cách thông minh, đặc biệt tuân thủ nguyên tắc "không bỏ trứng vào một giỏ".

Ông Đinh Quang Hinh, Trưởng Bộ phận Kinh tế vĩ mô & Chiến lược thị trường, Khối Phân tích của công ty chứng khoán VNDirect cho rằng, việc phân bổ danh mục đầu tư hợp lý giữa các kênh như cổ phiếu, bất động sản, tiền gửi ngân hàng và một phần vào kim loại quý sẽ giúp bảo toàn vốn, đồng thời tạo dư địa sinh lời bền vững trong dài hạn.

Ông Hinh cho biết, các công ty chứng khoán có thể bước vào chu kỳ tái định giá mới khi mở rộng sang đầu tư số, tài sản mã hóa và dịch vụ robo-advisory - những mảng có tiềm năng tăng trưởng dài hạn.

“Nhìn chung, thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn đang tăng tốc vượt sóng, nhưng không phải 'mọi khoang tàu đều đầy ắp hành khách'. Một số cổ phiếu vốn hóa lớn tăng nóng, kéo chỉ số lên, tạo cảm giác 'đắt' về mặt điểm số. Nhưng ở nhiều nhóm ngành, định giá vẫn ở mức vừa phải, thậm chí hấp dẫn cho nhà đầu tư dài hạn, còn những nhà đầu tư trẻ, đầu tư ngắn hạn không nên mua lúc này.

Chúng ta cần mổ xẻ từng ngành, từng doanh nghiệp bởi ở đỉnh lịch sử, mọi quyết định sai lầm đều dễ trả giá đắt hơn bình thường. Tại thời điểm này, nhà đầu tư trẻ, nhà đầu tư mới không nên tham gia vào thị trường chứng khoán. Trường hợp có tiền thì nên đa dạng hoá các kênh đầu tư như vàng, chứng khoán, tiền gửi để hạn chế rủi ro”, ông Hinh nói.