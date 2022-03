Vàng chính thức phá mốc 71 triệu/lượng, nỗi kinh hoàng bao phủ

Trên thị trường thế giới, giá vàng hôm nay tiếp tục tăng mạnh do xung đột giữa Nga và Ukraine vẫn tiếp tục leo thang và do lo ngại phương Tây sẽ áp lệnh cấm dầu và khí đốt của Nga. Giá vàng thế giới hôm nay đã phá mốc 2.000 USD/ounce.

Tới 9h09' hôm nay (ngày 7/3, giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 1.994,4 USD/ounce, tăng 19,1 USD/ounce so với đêm qua. Giá vàng giao tương lai tháng 5 trên sàn Comex New York ở mức 2.003,2 USD/ounce, tăng 29,1 USD/ounce so với đêm qua.

Tuần trước, giá vàng thế giới đã tăng tới 4%. Theo các chuyên gia, khủng hoảng Nga – Ukraine sẽ tiếp tục hỗ trợ giá vàng trong tương lai.

Anh Tuấn