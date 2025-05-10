Vàng, Bitcoin cùng lên đỉnh: Bản đồ đầu tư toàn cầu đang đảo chiều

Các loại tài sản đồng loạt tăng giá

Sáng 5/10, giá Bitcoin tiếp tục tăng và lập đỉnh cao kỷ lục mới khi vượt ngưỡng 124.200 USD/BTC. Đồng Ethereum cũng lập đỉnh mới: gần 4.530 USD. Vốn hóa thị trường tiền ảo lần đầu vượt ngưỡng 4.230 tỷ USD và chưa có dấu hiệu dừng lại.

Như vậy, chỉ trong khoảng 1 tuần, đồng Bitcoin đã tăng khoảng 13%, từ mức dưới 110.000 USD/BTC. Nhiều người kỳ vọng Bitcoin sẽ sớm cán mốc 130.000 USD.

Vốn hóa thị trường tiền số cũng tăng thêm khoảng 12,5% trong một tuần qua, từ mức 3.760 tỷ USD lên mức 4.230 tỷ USD như hiện tại, tương đương mức tăng 470 tỷ USD trong vòng 7 ngày.

Đồng Binance (BNB) tăng 19,5% trong một tuần và hiện đang ở mức 1.165 USD/BNB.

Không chỉ tiền ảo, các thị trường tài sản khác cũng tăng giá dữ dội. Giá vàng giao ngay tăng từ mức dưới 3.800 USD/ounce cuối tháng trước lên đỉnh cao lịch sử 3.886 USD/ounce khi đóng cửa phiên cuối tuần 4/10. Mức giá này chỉ thấp hơn 3.894 USD/ounce ghi nhận giữa phiên 2/10. Giá vàng giao tháng 12 đóng tuần ở mức 3.909 USD/ounce.

Giá vàng và Bitcoin tăng mạnh lên đỉnh mới. Ảnh: BTA

Như vậy, giá vàng thế giới đã có tuần tăng thứ 7 liên tiếp, qua đó đưa mức tăng từ đầu năm tới nay lên 48%.