Vặn tay ga xe máy đang sửa, bé trai 7 tuổi lao xe lên vỉa hè tử vong thương tâm

Sau đó, ông T. định điều khiển xe máy đi về nhưng bấm đề xe không nổ máy. Sau đó, ông T. dựng xe, dùng chân để đạp nổ xe máy thì cháu H. nhảy lên xe ngồi và vặn tay ga. Lúc này, bất ngờ xe nổ máy, lao về phía trước, mặc dù ông T. cố giữ xe lại nhưng cả người và xe không thể dừng lại.

Khi xe đi đến cửa số nhà 28 Ngô Văn Sở thì xe đâm vào vỉa hè. Hậu quả, cháu H. tử vong tại chỗ, xe máy hư hỏng.

Theo lãnh đạo phường Lào Cai, ngay sau khi xảy ra sự việc hy hữu thương tâm, chính quyền địa phương đã phối hợp cùng công an tới hiện trường bảo vệ, khám nghiệm và làm rõ vụ tai nạn đồng thời thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình cháu H.