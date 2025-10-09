Vặn tay ga xe máy đang sửa, bé trai 7 tuổi lao xe lên vỉa hè tử vong thương tâm

Đức Hoàng| 10/09/2025 20:15

Vụ tai nạn hy hữu xảy ra tại phường Lào Cai (Lào Cai) khi cháu N.Q.H. (7 tuổi, trú phường Lào Cai) trèo lên xe máy, vặn tay ga, xe lao đi, đâm vào vỉa hè khiến cháu H. tử vong tại chỗ.

Chiều 10/9, một lãnh đạo UBND phường Lào Cai cho biết, vụ việc đáng tiếc xảy ra vào khoảng 12h40 trưa nay.

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, ông N.V.T. (50 tuổi, trú thôn Hồng Sơn) điều khiển xe máy chở theo cháu H. đi mua hoa quả tại khu vực chợ du lịch Lào Cai. Khi đến chợ, ông T. xuống mua đồ.

hien truong.jpg
Hiện trường vụ tai nạn khiến bé trai 7 tuổi tử vong thương tâm. Ảnh: L.C

Sau đó, ông T. định điều khiển xe máy đi về nhưng bấm đề xe không nổ máy. Sau đó, ông T. dựng xe, dùng chân để đạp nổ xe máy thì cháu H. nhảy lên xe ngồi và vặn tay ga. Lúc này, bất ngờ xe nổ máy, lao về phía trước, mặc dù ông T. cố giữ xe lại nhưng cả người và xe không thể dừng lại.

Khi xe đi đến cửa số nhà 28 Ngô Văn Sở thì xe đâm vào vỉa hè. Hậu quả, cháu H. tử vong tại chỗ, xe máy hư hỏng.

Theo lãnh đạo phường Lào Cai, ngay sau khi xảy ra sự việc hy hữu thương tâm, chính quyền địa phương đã phối hợp cùng công an tới hiện trường bảo vệ, khám nghiệm và làm rõ vụ tai nạn đồng thời thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình cháu H.

