Văn Phú – Invest được vinh danh giải thưởng “Nơi làm việc tốt nhất Châu Á” ngay trong lần đầu tham dự

Nơi làm việc tốt nhất châu Á” (Best Companies to Work for in Asia) là giải thưởng quốc tế uy tín được tạp chí HR Asia được tổ chức thường niên nhằm vinh danh những doanh nghiệp có chính sách nhân sự vượt trội, môi trường làm việc hàng đầu. Giải thưởng thu hút sự tham gia của hàng nghìn doanh nghiệp lớn tại 13 quốc gia và vùng lãnh thổ của Châu Á như Hong Kong, Đài Loan, Singapore, Trung Quốc,….

Tại Việt Nam, giải thưởng được bình chọn dựa trên khảo sát mô hình đánh giá mức độ gắn kết tổng thể (Total Engagement Assessment Model TEAM) từ 30.000 nhân viên đến từ 581 doanh nghiệp. Đây là khảo sát chuyện sâu, độc quyền do Tạp chí HR Asia nghiên cứu, cung cấp cho các doanh nghiệp cái nhìn đầy đủ về nhu cầu, mong muốn và mức độ gắn kết của nhân viên. Từ đó, doanh nghiệp có thể đưa ra những chính sách linh hoạt và phù hợp với từng thời điểm.