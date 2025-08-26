Văn phòng bán vé Lao Airlines tại TP. Hồ Chí Minh bố cáo giải thể

26/08/2025 14:08

Thông báo giải thể Văn phòng bán vé Lao Airlines tại TP. Hồ Chí Minh.

z6942312045597_cb1e395c3a545e5f6af4380eed4d7159.jpg

Văn phòng bán vé Lao Airlines tại TP. Hồ Chí Minh. Địa chỉ: 11A Sông Đà, phường 2, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh. Số Giấy phép: ﻿ 3429/GP-CHK cấp ngày 24/07/2017 tại Cục Hàng không Việt Nam.

Mã số thuế doanh nghiệp: 0310981592

Người đứng đầu Văn phòng bán vé: Chintanaphone Xayasane

Quốc tịch: Lào

Số Hộ chiếu: P1803606 do Bộ Ngoại giao Lào cấp ngày 08/08/2016 tại Lào.

Tên Hãng hàng không: LAO AIRLINES. Địa chỉ: Đường Pangkham Bang Xieengnhung, Quận Chanthabuly, Thủ đô Viêng-chăn, Lào.

Văn phòng bán vé Lao Airlines tại TP. Hồ Chí Minh thông báo giải thể.

Ngày giải thể: 02/02/2023.

Lý do: Hoạt động không hiệu quả và không tìm kiếm được cơ hội kinh doanh.

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày bố cáo, yêu cầu các đơn vị/cá nhân đến giải quyết mọi vấn đề liên quan.

