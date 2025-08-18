Van Persie trả lời câu hỏi về việc yêu MU hay Arsenal, Wenger hay Sir Alex Ferguson

Robin van Persie đã chơi cho cả Arsenal và MU, nhưng tiền đạo người Hà Lan không muốn làm mất lòng người hâm mộ của cả hai khi được hỏi về lòng trung thành của anh vào đầu năm nay. Van Persie trả lời câu hỏi về việc yêu MU hay Arsenal bằng cách né tránh.

Robin van Persie đã từ chối chọn đội bóng khi được yêu cầu lựa chọn giữa hai đội bóng cũ Manchester United và Arsenal. Tiền đạo người Hà Lan đã có cuộc chuyển nhượng gây tranh cãi từ Emirates sang Old Trafford vào năm 2012.

Van Persie đã gây tranh cãi khi mặc áo đấu của cả hai đội bóng lớn của Anh, nhưng anh đã từ chối trả lời khi được hỏi về anh yêu đội bóng nào hơn. Trong cuộc phỏng vấn với ESPN vào đầu năm, cầu thủ người Hà Lan đã được hỏi liệu anh "thiên vị" đồng đội cũ Wayne Rooney (ở MU) hay Thierry Henry (ở Arsenal). Van Persie đã quyết định không trả lời.