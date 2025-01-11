Văn nghệ ở tiệc chiêu đãi APEC 2025 có gì ?

Giữa không gian tráng lệ tại thành phố Gyeongju, ngôi sao Kpop G-Dragon cùng nhiều gương mặt nghệ sĩ nổi bật đã xuất hiện tại tiệc chiêu đãi các nhà lãnh đạo kinh tế APEC 2025 vào tối 31/10, mang đến những màn trình diễn đặc sắc tôn vinh văn hóa Hàn Quốc.

Bữa tiệc do Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và phu nhân Kim Hye Kyung chủ trì, tại khách sạn Lahan Select, với chương trình nghệ thuật mang tên Journey of Butterfly: Together, We Fly.

Buổi diễn được chia thành ba phần tượng trưng cho quá khứ, hiện tại và tương lai.

Theo Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc, từng phần trình diễn khắc họa hành trình lịch sử của triều đại Silla (57 TCN - 935 SCN), phản ánh bản sắc văn hóa Hàn Quốc đương đại và tầm nhìn tương lai được định hình bởi trí tuệ nhân tạo và robot. Tất cả cùng hòa quyện trong câu chuyện nghệ thuật về tinh thần hợp tác toàn cầu để xây dựng tương lai bền vững.