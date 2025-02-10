Văn khấn Rằm tháng 8 chuẩn nhất theo bài cúng cổ truyền

Năm nay, Rằm Trung thu rơi vào ngày 6/10/2015 Dương lịch.

Tết Trung thu còn được biết đến với tên gọi Tết Đoàn viên, gắn liền với ước vọng mùa màng bội thu của người nông dân. Đây cũng là ngày hội dành cho thiếu nhi với nhiều hoạt động vui tươi như rước đèn, phá cỗ, múa lân.

Mâm cúng rằm tháng 8 được bày biện tùy theo hoàn cảnh của gia chủ. Ảnh minh họa.

Trong ngày này, các thành viên gia đình quây quần bên nhau, cùng thưởng trà, ăn bánh Trung thu và chia sẻ những câu chuyện đời thường. Với những người đi học, đi làm ăn xa, đây là dịp để trở về sum họp, thăm hỏi gia đình, họ hàng và làng xóm.

Dưới đây là bài cúng Rằm tháng 8 theo Văn khấn cổ truyền Việt Nam - NXB Văn hóa Thông tin, các gia đình có thể tham khảo áp dụng