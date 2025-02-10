Văn khấn Rằm tháng 8 chuẩn nhất theo bài cúng cổ truyền

Năm nay, Rằm Trung thu rơi vào ngày 6/10/2015 Dương lịch.
Tết Trung thu còn được biết đến với tên gọi Tết Đoàn viên, gắn liền với ước vọng mùa màng bội thu của người nông dân. Đây cũng là ngày hội dành cho thiếu nhi với nhiều hoạt động vui tươi như rước đèn, phá cỗ, múa lân.
Trong ngày này, các thành viên gia đình quây quần bên nhau, cùng thưởng trà, ăn bánh Trung thu và chia sẻ những câu chuyện đời thường. Với những người đi học, đi làm ăn xa, đây là dịp để trở về sum họp, thăm hỏi gia đình, họ hàng và làng xóm.
Dưới đây là bài cúng Rằm tháng 8 theo Văn khấn cổ truyền Việt Nam - NXB Văn hóa Thông tin, các gia đình có thể tham khảo áp dụng
Nam mô a di Đà Phật!
Nam mô a di Đà Phật!
Nam mô a di Đà Phật!
“Con lạy chín phương trời, mười phương Chư phật, Chư phật mười phương
Con kính lạy Hoàng thiên, Hậu thổ, chư vị tôn thần.
Con kính lạy ngài Bản cảnh Thành hoàng, ngài Bản xứ Thổ địa, ngài Bản gia Táo quân cùng chư vị Tôn thần.
Con kính lạy Cao tằng tổ khảo, Cao tằng tổ tỷ, thúc bá, đệ huynh, cô di, tỷ muội họ nội họ ngoại.
Tín chủ (chúng) con là:... Tuổi:..., ngụ tại…
Hôm nay là ngày Rằm tháng 8, gặp tiết Trung thu, tín chủ chúng con thành tâm sắm lễ, hương hoa trà quả, thắp nén tâm hương dâng lên trước án.
Chúng con kính mời ngài Bản cảnh Thành hoàng Chư vị Đại Vương, ngài Bản xứ Thần linh Thổ địa, ngài Bản gia Táo quân, Ngũ phương, Long mạch, Tài thần. Cúi xin các ngài giáng lâm trước án chứng giám lòng thành thụ hưởng lễ vật.
Chúng con kính mời các cụ Tổ khảo, Tổ tỷ, chư vị hương linh gia tiên nội ngoại…, cúi xin thương xót con cháu linh thiêng hiện về, chứng giám tâm thành, thụ hưởng lễ vật.
Tín chủ con lại kính mời các vị tiền chủ, hậu chủ ngụ tại nhà này, đất này đồng lâm án tiền, đồng lai hâm hưởng. Xin các ngài độ cho chúng con thân cung khang thái, bản mệnh bình an, bốn mùa không hạn ách, tám tiết hưởng vinh quang thịnh vượng.
Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì.
Phục duy cẩn cáo!”.