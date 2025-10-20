Văn khấn mùng 1 tháng 9 năm 2025 chuẩn theo truyền thống

Theo quan niệm dân gian, ngày đầu tháng là thời điểm khởi đầu, ảnh hưởng đến cả tháng. Vì vậy việc dâng hương và đọc văn khấn giúp gia chủ bày tỏ lòng thành kính với thần linh, tổ tiên, gửi gắm những mong ước tốt đẹp, cầu bình an, may mắn cho gia đình.

Ngày 1/9 âm lịch, gia chủ có thể tham khảo văn khấn mùng 1 theo sách Văn khấn cổ truyền Việt Nam – NXB Văn hóa Thông tin, được nhiều người tin dùng:

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần)