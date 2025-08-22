Dân gian quan niệm, tháng 7 âm lịch là tháng cô hồn. Ngoài những điều kiêng kị trong tháng này, vào ngày mùng 1 tháng 7 âm lịch, các gia đình thường bày lễ cúng thần linh và gia tiên thành tâm, cầu mong bình an và may mắn.

Bên cạnh lễ vật, gia chủ cần chuẩn bị văn khấn mùng 1 tháng 7 âm lịch theo phong tục truyền thống.

Văn khấn mùng 1 tháng 7 âm lịch chuẩn nhất, cầu bình an, may mắn cho gia đình. Ảnh minh họa

Dưới đây là gợi ý văn khấn ngày mùng 1 tháng 7 âm lịch theo Văn khấn cổ truyền Việt Nam (NXB Văn hóa Thông tin):﻿

Văn khấn thần Thổ Công và các vị thần

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần)

Con lạy chín phương trời, mười phương chư Phật, chư Phật mười phương.

Con kính lạy Hoàng Thiên, Hậu Thổ, chư vị Tôn thần.

Con kính lạy ngài Đông Thần quân.

Con kính lạy ngài Bản gia Thổ Địa, Long Mạch.

Con kính lạy các ngài Ngũ phương, Ngũ Thổ, Phúc đức Tôn thần.

Con kính lạy ngài Tiền hậu Địa chủ Tài thần.