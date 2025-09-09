Văn hóa Việt rực rỡ tại xứ sở Mặt trời mọc

Sáng 9/9, tại Triển lãm Thế giới EXPO Osaka, Kansai (Nhật Bản) diễn ra sự kiện đặc biệt: Ngày Quốc gia Việt Nam với nhiều hoạt động đặc sắc, giới thiệu bản sắc văn hóa, khẳng định khát vọng phát triển đất nước của Việt Nam.

Tham dự sự kiện có Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng cùng với đại diện lãnh đạo một số bộ, ngành liên quan.

Ngày Quốc gia là sự kiện cấp cao nhất của mỗi quốc gia tại EXPO, thể hiện sự hiện diện quốc gia, tăng cường giao lưu chính trị, văn hóa và thúc đẩy hợp tác kinh tế song phương.