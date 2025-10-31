Văn hóa - mạch sống của phát triển bền vững Việt Nam

Cả nước đang tích cực tham gia góp ý cho Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, một sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không chỉ tổng kết chặng đường phát triển 5 năm qua mà còn định hình tầm nhìn, mục tiêu và con đường phát triển của đất nước đến giữa thế kỷ XXI.

Giữa hàng loạt nội dung đổi mới, việc Đảng ta khẳng định rõ: “Văn hóa, con người là nền tảng, nguồn lực, sức mạnh nội sinh và là động lực to lớn, hệ điều tiết của phát triển xã hội bền vững” thể hiện một bước tiến vượt bậc trong tư duy phát triển - khi văn hóa không chỉ được coi là nền tảng tinh thần mà đã trở thành cơ chế vận hành, điều hòa và định hướng cho toàn bộ tiến trình phát triển quốc gia.

Truyền dạy ngôn ngữ của đồng bào dân tộc Dao Đỏ cho thế hệ mai sau.

Ảnh: Phạm Quốc Dũng

Trong suốt chiều dài lịch sử, văn hóa luôn là “linh hồn” của dân tộc Việt Nam, là sợi dây kết nối giữa quá khứ - hiện tại - tương lai. Nhưng chưa bao giờ vị trí của văn hóa trong chiến lược phát triển đất nước lại được đặt ở tầm cao như trong Dự thảo lần này.

Nếu như trước đây, văn hóa được nhìn nhận chủ yếu như nền tảng tinh thần, thì nay, Đảng ta đã nâng lên một cấp độ mới: văn hóa là trụ cột điều tiết, là “bộ phanh mềm” giữ cho sự phát triển không trượt khỏi quỹ đạo nhân văn, giúp đất nước tăng trưởng mà vẫn giữ được bản sắc, hội nhập mà không đánh mất mình.