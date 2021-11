Văn hóa ly hôn của sao Việt: Cặp đôi chia tay ai cũng nể, người thì phốt nhau đủ đường!

Những cuộc ly hôn đình đám: Có cặp đôi "dây dưa" tận 10 năm

Ngọc Thúy - Đức An

Nhắc đến những cuộc ly hôn đình đám kéo dài nhiều năm, chắc chắn phải bàn đến siêu mẫu Ngọc Thúy và đại gia Đức An. Kết hôn chỉ sau 7 ngày, và cả hai ly hôn trong năm 2008. Điều đáng nói, cặp đôi liên tục kiện cáo nhau từ nhiều vấn đề. Doanh nhân Đức An đâm đơn kiện vợ cũ đòi trả lại 288 tỉ do mình đứng tên. Ông còn lôi kéo sự ủng hộ của mẹ Ngọc Thúy khiến nữ siêu mẫu phải đâm đơn kiện luôn cả mẹ ruột. Cô cho rằng chồng cũ đã ngoại tình 2 lần trong thời gian cô mang thai và còn trốn tránh trách nhiệm nuôi con. Cứ thế, cặp đôi đấu tố nhau dai dẳng hơn 10 năm.

Âu Hà My - Trọng Hưng