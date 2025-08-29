Văn hóa định vị hình ảnh quốc gia

Sức mạnh ấy không phô trương nhưng bền bỉ, không ồn ào nhưng thấm sâu, không áp đặt nhưng thuyết phục. Đó là thứ quyền lực không đến từ súng đạn, mà từ những biểu tượng, những giá trị, những hình ảnh và cảm xúc mà Việt Nam gieo vào trái tim bạn bè năm châu.

80 năm sau Cách mạng tháng Tám và ngày Quốc khánh 2/9 lịch sử, chúng ta nhìn lại hành trình dân tộc không chỉ với niềm tự hào về độc lập và chủ quyền, mà còn với niềm tin vào một sức mạnh ngày càng được khẳng định: Sức mạnh mềm bắt nguồn từ văn hóa, được chưng cất qua chiều sâu lịch sử và lan tỏa bằng bản lĩnh của một dân tộc biết mình là ai giữa dòng chảy hội nhập toàn cầu.

Hội nhập nhưng không hòa tan, đó không chỉ là khẩu hiệu, mà là nguyên tắc hành động. Việt Nam không hướng tới việc trở thành “một bản sao dễ chịu” trong mắt thế giới, mà khẳng định mình bằng những giá trị riêng có: Một dân tộc kiên cường mà bao dung, sáng tạo mà nền nã, thân thiện mà sâu sắc. Trong thế giới ngày nay, khi sức mạnh không còn chỉ là khả năng ra lệnh, mà là khả năng truyền cảm hứng, thì văn hóa chính là con đường ngắn nhất để Việt Nam đi xa nhất.

Và để những nỗ lực ấy được bảo đảm bằng pháp lý và thể chế, đã đến lúc Việt Nam cần hoàn thiện hệ thống luật pháp liên quan đến ngoại giao văn hóa. Những chủ trương lớn như Nghị quyết 36-NQ/TW về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài, Chỉ thị 25-CT/TW về đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương, Nghị quyết 59-NQ/TW về hội nhập quốc tế toàn diện chính là những bước đi cần thiết để thể chế hóa vai trò của văn hóa trong chính sách đối ngoại. Cùng với đó là sự thúc đẩy công nghiệp văn hóa như một động lực mới, nơi điện ảnh, âm nhạc, thời trang, du lịch, thiết kế... vừa là sản phẩm kinh tế, vừa là công cụ mềm cho ngoại giao và quảng bá quốc gia.

Một trong những tiết mục nghệ thuật đặc sắc trong chương trình Concert quốc gia "Tổ quốc trong tim". (Ảnh: Thành Đạt)

Trong hành trình ấy, văn hóa không còn là yếu tố phụ trợ, mà đã trở thành một trụ cột trong xây dựng thế và lực của quốc gia, là linh hồn của ngoại giao hiện đại, chiếc cầu nối Việt Nam với thế giới bằng cảm xúc, sự đồng cảm và niềm mến mộ.

Văn hóa giúp Việt Nam không chỉ hiện diện mà còn được yêu mến, không chỉ xuất hiện mà còn để lại dấu ấn, không chỉ đi theo mà còn góp phần dẫn dắt những giá trị chung của nhân loại. Khi một chiếc áo dài Việt Nam xuất hiện trang trọng trên sân khấu quốc tế, khi một bài dân ca được phối khí hiện đại lan tỏa trên các nền tảng số, khi một bộ phim Việt Nam giành giải tại Cannes, hay khi một món ăn truyền thống làm nức lòng thực khách toàn cầu... Đó chính là những cột mốc âm thầm nhưng bền vững trong công cuộc định vị hình ảnh quốc gia.

Trong bối cảnh mới, khi cạnh tranh không chỉ nằm ở thị phần kinh tế mà còn ở “thị phần tâm trí”, thì việc đầu tư cho sức mạnh mềm, cho văn hóa đối ngoại, cho các ngành công nghiệp sáng tạo không chỉ là trách nhiệm của ngành văn hóa hay ngoại giao, mà là chiến lược quốc gia cần sự vào cuộc của toàn hệ thống chính trị, toàn xã hội và mỗi công dân.

Cần một tầm nhìn dài hạn, một hệ thống thể chế đồng bộ, một nền giáo dục nuôi dưỡng bản sắc, một môi trường sáng tạo cởi mở và một nền báo chí, truyền thông đủ sức kể những câu chuyện Việt Nam hấp dẫn, hiện đại mà vẫn đậm hồn cốt dân tộc. Cần trao quyền và khơi dậy vai trò của thế hệ trẻ, của kiều bào, của các nghệ sĩ, nhà nghiên cứu, doanh nhân – những người có thể đưa Việt Nam đi xa bằng chính trái tim và tài năng của mình.

Và trên hết, cần sự nhất quán về tư tưởng, rằng văn hóa là nền tảng, là mục tiêu, là động lực và là cội nguồn sức mạnh mềm của quốc gia. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn, muốn cứu nước và giữ nước, trước hết phải phát huy sức mạnh văn hóa dân tộc. Trong thời đại mới, để phát triển đất nước nhanh và bền vững, để bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa bằng biện pháp hòa bình thì phát huy sức mạnh mềm từ văn hóa chính là con đường mang tính chiến lược lâu dài.

Hiện nay, Việt Nam đã đứng vững trên trường quốc tế với tư cách là đối tác tin cậy, quốc gia có trách nhiệm, nền kinh tế năng động và văn hóa giàu bản sắc, thì mỗi người Việt Nam hôm nay càng có quyền hy vọng và hành động để đưa văn hóa Việt Nam vươn xa hơn, sâu hơn, bền vững hơn.

Văn hóa sẽ tiếp tục là ánh sáng soi đường cho quốc dân đi không chỉ trong nội tại, mà còn trong hành trình hội nhập và lan tỏa để Việt Nam không chỉ mạnh về tiềm lực mà còn sâu về ảnh hưởng, không chỉ giàu về kinh tế, mà còn rạng danh về bản sắc.