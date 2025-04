Vạn Hạnh Mall sẽ lắp lưới an toàn khẩn cấp sau 3 vụ ‘rơi lầu tử vong’

Kính an toàn tại Vạn Hạnh Mall đã được nâng từ 1,4m lên 1,7m sau vụ tai nạn thứ 2 xảy ra ngày 9/4/2025. Ảnh: VHM

Đáng chú ý, ngay trong ngày 26/4, trên fanpage Facebook của Vạn Hạnh Mall đã khóa tính năng bình luận dù rất nhiều người đã bày tỏ sự cảm thông, ủng hộ và chỉ trích gay gắt về hành động tìm đến nơi công cộng, địa điểm kinh doanh để nhảy lầu, ảnh hưởng nặng nề đến việc kinh doanh của tiểu thương và mua sắm của người dân.

Lưới an toàn khẩn cấp sẽ được lắp trong vài ngày tới

Thời gian qua, Vạn Hạnh mall đã đăng tâm thư thông báo về điều chỉnh một số biện pháp an toàn: Nâng cao kính an toàn ở khu vực thông tầng và lan can (từ 1,4m thành 1,7m), tăng cường đội ngũ bảo vệ, giám sát an ninh tại các tầng, tăng số lượng camera giám sát và rà soát các khu vực nhằm tăng tính an toàn. Đặc biệt, Vạn Hạnh Mall còn tổ chức nghi lễ lập trai đàn chẩn tế, thể hiện sự chia sẻ, tưởng niệm với các nạn nhân.