Vân Dung thông báo tin mừng có Táo Quân 2022

Trên trang fanpage, nghệ sĩ Vân Dung chia sẻ bài thơ với không khí rộn ràng:

"Em vừa mới có tin mừng/Thiên Đình mời gọi tưng bừng hát ca/Lệnh triệu tập đã ban ra/Tất cả các Táo, gọi là lên luôn/Cùng nhau bày tỏ vui buồn/Thơ ca, âm nhạc, cứ tuôn ào ào/Các Táo cười nói xôn xao/Ngọc Hoàng thấy thế cũng vào chung vui #taoquan2022".