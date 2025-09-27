Vân Dung 'gây bão' mạng xã hội khi úp mở về Táo Quân 2026

Bức ảnh của Vân Dung nhận được nhiều chú ý của khán giả.

Trong bức ảnh chụp cùng NSND Quốc Khánh, NSND Công Lý và NSƯT Quang Thắng, chị viết: "Táo xanh hay táo chín không quan trọng/ Quan trọng là cuối năm nay vẫn có Táo Quân/ Để xem, để khóc, để cười/ Để cùng sum họp với người mình thương".

Trên trang cá nhân, nghệ sĩ Vân Dung gây chú ý khi đăng tải dòng trạng thái đầy ẩn ý, ngầm xác nhận có Táo quân 2026.

Bài viết của Vân Dung nhanh chóng thu hút hàng ngàn lượt yêu thích, bình luận trên mạng xã hội. Nhiều khán giả bày tỏ sự háo hức khi món ăn tinh thần dịp cuối năm tiếp tục lên sóng. Bên cạnh đó, không ít ý kiến mong đợi sự xuất hiện của NSND Công Lý - người vắng bóng nhiều năm nay do vấn đề về sức khỏe.

Chia sẻ với PV Báo Điện tử VTC News, nghệ sĩ Vân Dung cho biết đây chỉ là hình ảnh hậu trường Táo Quân được chụp nhiều năm trước. Hiện các nghệ sĩ vẫn chưa có kế hoạch hay thông tin về việc tập luyện cho Táo Quân 2026.

"Việc năm nay có Táo Quân hay không vẫn là bí mật. Khi có thông tin chính xác, nhà sản xuất sẽ thông báo tới khán giả", nghệ sĩ nói thêm.